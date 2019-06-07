У Тернополі будуть судити механіка підприємства, через якого сталася ДТП. Як повідомляють у прокуратурі, чоловік випустив на маршрут несправний автобус. Як наслідок, водій не зміг загальмувати перед пішохідним переходом і збив дівчинку. За цим фактом проводилося розслідування. Матеріали кримінальної справи передано до суду.
Механік випустив на маршрут несправний автобус, який наїхав на дитину
07/06/2019 0
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