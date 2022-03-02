Зміни до бюджету на 2022 рік внесли на засіданні виконкому 2 березня. Рішенням виділили кошти на підтримку Тероборони, для резервного фонду та закупівлі проїзних квитків для тих, хто приїхав з інших регіонів.

– Ми перерозподіляємо вільні залишки загального фонду, які утворилися станом на 1 січня 2022 року у сумі 39,2 мільйона гривень, – повідомила Надія Кучер, начальник фінансового управління. – На програму обороноздатності – виділяємо 7 мільйонів гривень, на поповнення резервного фонду – 30 мільйонів, на фінансову підтримку «Карітасу» – 2 мільйони і 200 тисяч гривень – на придбання проїзних квитків.

Міський голова Сергій надал пояснив, що зараз до нас приїхало багато людей з інших міст, які не звикли до безготівкового розрахунку у громадському транспорті. Тому їм безкоштовно видадуть картки для проїзду, а поповнювати вони їх будуть вже самі. Сім мільйонів виділяється для потреб Тероборони. А кошти із резервного фонду можна буде використати на будь-які потреби: чи військові, чи гуманітарні, чи ремонти, чи будівництво, чи забезпечення життєдіяльності міста. Також із бюджету буде у повному обсязі профінансовано соціально-захищені статті: зарплата та енергоносії.

Прийняте рішення також мають затвердити на сесії міськради, яка відбудеться 4 березня.