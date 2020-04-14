Сім апаратів штучної вентиляції легень отримали тернопільські лікарні.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Як зазначають у штабі, апарати багатопрофільні, їх можна підключати як новонародженим, так і людям похилого віку.

До того ж, апарати мобільні, з акумуляторами, тобто їх можна використовувати при перевезенні пацієнтів, до прикладу, якщо хворому треба зробити томографію.

6 апаратів штучної вентиляції легень отримала Тернопільська лікарня швидкої медичної допомоги, ще 1 передали в Тернопільську міську лікарню №3.

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