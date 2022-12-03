Катерину Поліщук з Тернопільщини нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Нагадаємо, дівчина з позивним “Пташка” разом з іншими військовими мужньо тримала оборону Маріуполя.
Нагороду захисниці “Азовсталі” присвоїв Президент України.
Тернополянка присвятила цю відзнаку полеглим побратимам.
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