Катерина Поліщук з позивним “Пташка” долучилась до флешмобу на підтримку захисників України, які наразі перебувають у російському полоні.
Про це повідомляє Східний Варіант.
“Якщо ти думаєш, що твій голос нічого не змінить, то знай — твоє мовчання їх вбиває. А їхня смерть = твоя неволя. Поверніть захисників Маріуполя додому!”, – каже у своєму повідомленні “Пташка”.
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Щоб доєднатися до флешмобу потрібно:
- на аркуші А4-А3 написати “Я на тебе чекаю”, “Ти мені/нам потрібний/потрібна”, “Чекаю твого повернення”, “Чекаю героїв “Азовсталі” додому”, “Чекаю (ім‘я людини), бійця 4308, додому”
- Виставити фото у соцмережах та сторіз в Instagram
- Відмітити Асоціацію родин захисників Азовсталі або використати тег #azovstaldefenders
Флешмоб триватиме, поки всі захисники не повернуться додому.
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