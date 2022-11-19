“Твоє мовчання їх вбиває”: наша “Пташка” долучилася до флешмобу для визволення полонених українців

Катерина Поліщук з позивним “Пташка” долучилась до флешмобу на підтримку захисників України, які наразі перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Східний Варіант.

“Якщо ти думаєш, що твій голос нічого не змінить, то знай — твоє мовчання їх вбиває. А їхня смерть = твоя неволя. Поверніть захисників Маріуполя додому!”, – каже у своєму повідомленні “Пташка”.

Читайте також: Легендарна Пташка з “Азовсталі” показала нареченого, який загинув на війні: “Помщу!”. ВІДЕО

Щоб доєднатися до флешмобу потрібно:

на аркуші А4-А3 написати “Я на тебе чекаю”, “Ти мені/нам потрібний/потрібна”, “Чекаю твого повернення”, “Чекаю героїв “Азовсталі” додому”, “Чекаю (ім‘я людини), бійця 4308, додому”

Виставити фото у соцмережах та сторіз в Instagram

Відмітити Асоціацію родин захисників Азовсталі або використати тег #azovstaldefenders

Флешмоб триватиме, поки всі захисники не повернуться додому.

Читайте також: Пташка” з “Азовсталі” виконала гімн України перед матчем “Шахтар” – “Динамо”. ВІДЕО