Куди сягав шнур: тернополянин заряджав свою “Теслу” на газоні під вікнами “хрущівки”. ФОТО

Тернопільські водії продовжують нехтувати ПДР. Так, ще один «розумник» на елітному авто залишив своє авто на «зеленій зоні» у дворі багатоповерхівки.

Про це у спільноті «Тернопільські плітки», що в соцмережі «Фейсбук», пише користувач Yaroviy Yevgen.

«Мабуть, десь тут схований великий секрет ментальності в симбіозі з сучасністю та відсутності звернення критичного мислення в першу чергу на себе… От і бігаємо по зачарованому колу “чому бідні – бо дурні, чому дурні – бо бідні”… Але ж надія є – підсвідомо мозок підказує -“молодець, що хоча б зняв номери”», — йдеться у його дописі, який цитують Тернополяни.

В коментарях дехто пише, що не бачить у цьому нічого критичного, мовляв, власник «Тесли» припаркував автівку там, куди досягав шнур зарядки. І справді, на фото помітно, що водій підзаряджає авто — шнур протягнутий над машиною і далі вверх до «домашньої підрядної станції».

Та он не всі схвалюють подібні дії, адже це не виправдовує кермувальника транспортного засобу, який власні потреби ставить вище інших і знищує газон. Тернополяни також наголошують, що автовласник — надто безпечний, адже, попри все, ставити так автівку — вкрай необережне рішення, адже «невідомо що може випадково впасти з верхніх поверхів», натякаючи на те, що хтось за таке свавілля може і помститися.

А що ви думаєте з цього приводу?