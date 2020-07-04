35 хворих на коронавірус виявили учора на Тернопільщині. Найбільше інфікованих — в обласному центрі. Тут підтвердилося 20 випадків зараження COVID-19.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 442 дослідження коронавірусу. Відтак у 35 людей інфекція підтвердилася. Географія нових випадків розширилася на інші населені пункти, а також коронавірус повернувся у село Ковалівка Монастириського району, де тривалий період не виявляли COVID-19.

«У нас більше проблем із дотриманням раніше затверджених санітарно-епідеміологічних вимог і рекомендацій, аніж із питанням уведення чи послаблення нових заходів. Серед причин поширення коронавірусу — саме недотримання багатьох вимог. Я зараз рекомендую не послаблювати карантинних вимог і не посилювати їх. Прошу служби, від яких залежать питання нагляду і контролю відповідно реагувати на певні порушення. Питання коронавірусу потрібно розглядати із двох позицій: тактики і стратегії. Питання тактики ми вже розв’язали, воно полягало у тому, щоб не допустити перевантаження госпітальної бази. Цього завдання необхідно дотримуватися і в майбутньому. Навантаження на госпітальну базу має бути таким, що дозволяє надавати адекватну допомогу хворим. Щодо стратегії, то ми маємо думати про другу хвилю — осінньо-зимову, яка може бути набагато складнішою», – каже епідеміолог Володимир Паничев.

Третій день поспіль на Тернопільщині реєструють по три десятки інфікованих коронавірусом. Цими днями побільшало і госпіталізованих у лікувальних закладах області.

Софія Романська

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