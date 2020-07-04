Коронавірус діагностували у ще трьох вчителів з Чортківського району, які задіяні у ЗНО-2020. Раніше COVID-19 діагностували у п’яти педагогів з Тернополя.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, на Тернопільщині проводять ПЛР-дослідження усім вчителям, які беруть участь у проведенні ЗНО-2020. Уже протестовано 1220 педагогів.

“Серед працівників освіти Тернопільщини, які залучені до проведення ЗНО-2020, у 8 осіб виявлено COVID-19. Тестування на виявлення коронавірусної хвороби проводять лабораторії обласного лабцентру. У результаті лабораторних досліджень COVID-19 підтвердився у п’яти осіб з міста Тернополя і трьох осіб з міста Чорткова. Вони до проведення іспитів не допущені і перебувають на самоізоляції під контролем їхніх сімейних лікарів”.

Загалом в області заплановано обстежити 1435 працівників освіти. ПЛР-дослідження педагогам проводять напередодні зовнішнього незалежного оцінювання.

Абітурієнтів щодо коронавірусу не тестують. Втім, усім на вході у пункт тестування вимірюють температуру, у разі її підвищення відправляють на додаткову сесію ЗНО.

Софія Романська

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