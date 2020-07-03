ІФА-тестування відтепер доступні всім охочим. Одне дослідження вартує 147 гривень. Щоб визначити наявність антитіл до коронавірсу, необхідно звернутися до обласного лабораторного центру.

Після потрапляння коронавірусу в організм, імунна система людини починає виробляти специфічні антитіла, імуноглобуліни, – розповідають епідеміологи. Вони захищають людину від подальших інфікувань.

«Виявлення антитіл різних класів в крові людини дозволяє визначити стадію розвитку інфекції. Так, пройшовши тест на виявлення антитіл, можна дізнатися, що людина перехворіла на коронавірус або ж хвора в даний момент. Найчастіше в крові визначають рівень антитіл класу G (IgG) і М (IgM). Відтепер у вірусологічній лабораторії ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” можна здати аналіз на наявність чи відсутність IgM та IgG до вірусу SARS-CoV-2 із застосуванням методу імуноферментного аналізу. Метод має високу чутливість і специфічність, яка становить 95% і вище».

Лікарі наголошують: в час пандемії COVID-19 проходити тестування на наявність і рівень специфічних імуноглобулінів вкрай важливо, адже це дозволить виявити, чи є імунітет до нового коронавірусу.

Софія Романська

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