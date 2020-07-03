Учора в обласному лабораторному центрі підтвердили 32 випадки зараження коронавірусом. Серед інфікованих — восьмеро жителів обласного центру. Відтак після затишшя до регіону повернулася негативна тенденція COVID-19.

“Уже другий день поспіль ми виявляємо майже по три десятки нових випадків COVID-19. Тобто ситуація трохи розвернулася в інший бік. Оскільки з 19 червня ми спостерігали динаміку зниження захворюваності в області. Це спостерігалося і за показниками лабораторно підтверджених випадків, і за показниками підозр. З 22 червня Кабінет Міністрів увів нові критерії для оцінки епідемічної ситуації. Все ж за такими показниками, як кількість тестувань, місто має позитивну динаміку. Такий показник має бути вищим на 24 на сто тисяч населення, в місті він складає 67. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування за нормативами Кабміну має бути не вищим за 11% упродовж тижня. У Тернополі він складає 6,1%. Показник динаміки зростання захворюваності має бути не вище плюс 10%. Ці показники дозволяють говорити, що в місті ситуація відповідає критеріям Кабміну. За класифікацією МОЗу, ми знаходимося у так званій зеленій зоні”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Учора в області провели понад чотириста досліджень коронавірусу. Відтак COVID-19 діагностували у двох жителів Тернопільського району, чотирьох — Лановецького, в однієї особи із Збаражчини. Троє інфікованих виявили у селі Ярчівці Зборівського району, двоє — Бучацькому, четверо у Гусятинському, троє у Шумському та одну особу у Чортківському районі.

Софія Романська

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