За добу на Тернопільщині виявили 35 хворих на COVID-19.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Станом на 09 годину 4 липня в області зафіксовано 2025 випадків COVID-19. 29 з них летальні. 1230 людей одужало.
У лікарнях Тернополя перебуває 40 хворих на COVID-19 пацієнтів. 38 з них – у лікарні швидкої допомоги. Ще 6 людей – з підозрою на коронавірус.
У дитячій лікарні – двоє хворих з підтвердженим COVID-19. Четверо пацієнтів – з підозрою на коронавірус.
Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 443 людей. 118 тернополян одужало.
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