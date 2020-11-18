Коронавірус наступає: на Тернопільщині за добу померло шестеро людей

За минулу добу на Тернопільщині зафіксовано шість летальних випадків внаслідок COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 76-річна жителька села Горигляди Монастириського району, 42-річний чоловік із села Соборне Тернопільського району, 70-річна жителька Чорткова, 63-річний чоловік із смт. Залізці Збаразького району, а також дві тернополянки – 67 і 84-х років.

Загалом за добу зареєстровано 306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало – 240 людей.