Коронавірус на Тернопільщині: знову понад тисяча нових хворих за добу

Більше тисячі нових хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, цього тижня простежуються стрімка тенденція до збільшення кількості підозр хвороби. За чотири дні зафіксували понад три тисячі підтверджених випадків.

Наразі в області з коронавірусом бореться понад п’ять тисяч жителів краю. Через неблагополучний розвиток ситуації, у лікарнях збільшують кількість ліжкомісць для інфікованих пацієнтів.

“На сьогодні завантаження ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів, становить 40,3%, реанімаційних — 37%. Завантаженість інфекційного відділення дитячої лікарні становить 76%. На стаціонарному лікуванні перебуває понад шістсот осіб. Кількість киснезалежних хворих зростає. На амбулаторному лікуванні понад п’ять тисяч осіб. Прослідковується також тенденція зростання кількості летальних випадків. Летальність становить 1,9, по Україні — 2,6”, – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 7 летальних випадків із підтвердженим діагнозом COVID-19. Наймолодшому померлому — лише 30 років, найстаршій — 85.