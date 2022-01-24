23 січня пройшов перший ефір популярного вокального шоу “Голос країни 2022” на телеканалі “1+1”. На етапі сліпих прослуховувань “кіборг” Ярослав Гав’янець довів до сліз своєю історією наставників шоу.

29-річний Ярослав Гав’янець родом з міста Копичинці Тернопільської області. З самого дитинства він мріяв про сцену, тому після школи відразу ж вступив на факультет драматичного театру і кіно, пише Styler.

Але довчитися Ярослав так і не зміг – його забрали в армію, а потім він відправився на фронт. У 2015 році 22-річний боєць брав участь у захисті Донецького аеропорту, де і потрапив у полон.

“Підірвали термінал, був великий вибух. Хлопці провалилися вниз і їх зверху накрило трьома поверхами… Нас тоді з 60 осіб Залишилося 16. Після підриву не залишилося ні боєприпасів, нічого…” – розповів Ярослав Гав’янец.

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За його словами, українських захоплених військових повели на розстріл, але вистрілили над головою.

“Потім залетіла рота їх бійців і вони відривалися як хотіли”, – згадав воїн.

Коли батько Ярослава побачив, що син живий, але в полоні, то запропонував обміняти себе на нього. Чоловіку поставили одну умову, згідно з якою він мав приїхати з трьома українськими телеканалами. Коли телебачення приїхало, Ярослава відпустили.

Ярослав зізнався, що досі проходить психологічну реабілітацію. Радіти життю йому допомагають дві маленькі доньки. Він прийшов на “Голос”, щоб здійснити давню мрію і вийти на сцену. Ярослав заспівав пісню “Тебе це може вбити” гурту СКАЙ.