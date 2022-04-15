“Ми більше не сім’я”: дружина Романа Сасанчина заявила про розрив зі співаком

Дружина українського співака, переможця шоу “Голос країни” Романа Сасанчина – Іванна – заявила, що вони не родина. За її словами, про розрив пара почала замислюватися понад місяць тому.

Відповідну заяву дівчина зробила на особистій сторінці в Instagram-stories, повідомляє Оглядач. Подробиць Іванна не написала, а сам Роман Сасанчин ніяк поки не коментував цю заяву.

“Ми більше не сім’я! А все почалося більш як місяць тому. Сумно, але вірю – згодом переболить”, – написала дівчина.

У соціальній мережі Instagram подружжя вже встигло відписатися один від одного.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році в компанії друзів, а за кілька місяців стали жити разом.

У 2021 році один із наймолодших переможців в історії “Голосу країни” Роман Сасанчин зробив своїй коханій пропозицію і на початку грудня вони одружилися. 30 грудня того ж року в них з’явилася донька, яку назвали Елізабет.

Нагадаємо, раніше Роман Сасанчин заявив, що продає двокімнатну квартиру, яку йому вручили на проєкті Голос країни-10, незважаючи на те, що раніше мріяв переїхати туди.