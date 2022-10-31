Ще до війни: “кіборг” з Тернопільщини вразив виступом на шоу “Голос країни”. ВІДЕО

Кіборг та актор з Тернопільщини Ярослав Гавянець вдруге виступив на «Голосі країни».

Під час етапу боїв він разом з учасницею шоу, художницею-костюмеркою Марією Квіткою виконав пісню «Ой, у вишневому саду». Відео з виступу чоловік опублікував на своїй фейсбук-сторінці. пише Галас.

Трансляцію шоу «Голос Країни перервали на сім місяців через вторгнення росії, проте після затяжної паузи воно повернулося на екрани. Наразі українцям показують випуски, які було знято ще до 24 лютого, а також окремі матеріали, які дознімали вже під час війни.

Глядачі ще можуть побачити у суддівському складі Олю Полякову, Надю Дорофєєву, Олексія Потапенка та Святослава Вакарчука, проте, як відомо, фронтмен гурту «Океан Ельзи» відмовився від тренерського крісла, щоб не зашкодити своїй волонтерській діяльності

В цьому сезоні деякі конкурсанти можуть отримати другий шанс від нових народних тренерів – співачки Олександри Заріцької та підприємця Андрія Мацоли.