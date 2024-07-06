“Пташка” на шоу “Холостяк”: чи буде Катерина змагатися за серце Олександра?

Катерина “Пташка” Поліщук прокоментувала заклики підписників взяти участь у популярному проєкті

Українська захисниця Катерина “Пташка” Поліщук, яка недавно завершила службу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, прокоментувала майбутній початок нового сезону “Холостяка”. Чи зможуть прихильники побачити парамедикиню на телепроєкті, пише видання Хочу.

Днями “Пташка” відповіла на запитання своїх підписників у Stories в Instagram. Одна з шанувальниць запитала її, чи хотіла б вона взяти участь у новому сезоні популярного шоу “Холостяк”, головним героєм якого є ветеран війни Олександр Терен.

Поліщук зазначила, що вона не бажає брати участь у цьому реаліті. Вона пояснила, що не хоче змагатися з іншими дівчатами за серце чоловіка, незалежно від того, хто він. Катерина додала, що для неї важливо зберігати свою індивідуальність і не брати участь у таких проєктах.

“Не мій варік. Не хочу конкурувати з десятками дівчат. І не люблю програвати”, — написала “Пташка”.

Юлія Кацаєва