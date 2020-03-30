Тимчасові пункти прийому та сортування хворих на коронавірусну хворобу облаштували на Тернопільщині.

З метою створення умов для прийому та сортування хворих на коронавірус осіб, 29 березня в Тернопільській області підрозділи ДСНС розгорнули 12 наметів на територіях спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

Як повідомляють у ДСНС, ці тимчасові пункти обладнано обігрівом, забезпечено електроенергією та усім необхідним, з метою убезпечити роботу медичного персоналу при контакті з можливими носіями вірусу.

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