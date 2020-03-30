Нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на Тернопільщині станом на 10 годину 30 березня немає.

Про це повідомив сьогодні вранці Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

За інформацією штабу, у Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 30 березня перебуває 5 хворих на COVID-19. Це 1 – житель міста Заліщики, 3 – жителі Монастириського району, 1 житель села Острів Тернопільського району. Ще два випадки з підозрою на COVID-19.

В Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 30 березня на лікуванні перебуває 6 пацієнтів з підтвердженим COVID-19.

В інфекційному відділенні – одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району, яких госпіталізували раніше. Стан хворих – відносно-задовільний.

Ще двоє дітей 13 і 14 років, хворих на COVID-19, з Монастириського району перебувають в інфекційному відділенні. Стан однієї дитини – середньо-важкий, стан мами і ще однієї дитини – відносно-задовільний.

Також в реанімаційному відділенні лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, з позитивною динамікою. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі.

Ще одна дитина зараз в реанімаційному відділенні міської дитячої лікарні – з підозрою на COVID-19. Дитині – 1 місяць і 10 днів з Шумського району. Ймовірне джерело зараження – родич, який повернувся за кордону. Стан дитини – відносно задовільний. Їй зробили лабораторне обстеження чекають результатів.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні підтверджено 2 випадки COVID-19 серед жителів Тернополя.

Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19, знаходяться на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними.

Станом на 10 годину 30 березня в Тернопільській міській лікарні №3 на ізоляції перебуває троє тернополян контактних з хворими на COVID-19.

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