Відкрити лікарняний лист дистанційно можуть люди із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ. Це стало можливим з 10 листопада 2023 року.

– З 10 листопада 2023 року громадяни України можуть дистанційно відкрити медичний висновок тимчасової непрацездатності з приводу ГРВІ, або ковід-захворювання, – повідомила під час брифінгу 13 листопада Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я ТОВА. – Раніше це практикувалося під час пандемії коронавірусу, а з припиненням пандемії це відмінили. Для того щоб уникнути поширення захворюваності МОЗ внесли зміни до Наказу і з 10 листопада можна дистанційно відкрити лікарняний. Пацієнт повинен зателефонувати до свого сімейного лікаря і лікар приймає рішення чи він відкриває лікарняний дистанційно чи ні – це залежить від стану пацієнта. Лікар призначає лікування і п’ять днів хворий лікується. Якщо треба продовжити медичний висновок про тимчасову непрацездатність, то це можна буде зробити тільки після персонального спілкування пацієнта і лікаря в амбулаторії сімейної медицини. Таку практику запровадили для того, щоб не поширювати інфекційні захворювання, в той же час наголошуємо на тому, що необхідно звертатися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

Дистанційно лікарняні виписуватимуть весь період воєнного стану та три місяці після його закінчення.