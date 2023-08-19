Хода до Почаївської лаври: чи наважаться прихильники УПЦ МП і як реагуватимуть правоохоронці?

З 19 по 28 серпня запланована проща парафіян Московського патріархату до Почаївської лаври. На раді оборони області вирішили заборонити ходу через загрозу можливих провокацій.

«Заслухав військових та правоохоронців щодо можливих провокацій під час ходи вірян до Свято-Успенської Почаївської лаври з 19 по 28 серпня.

На основі рекомендацій поліції, нацгвардії, СБУ, військового комісара, Рада оборони прийняла рішення заборонити ходу вірян Української православної церкви до Почаївської лаври. Закликаю правоохоронців вжити необхідних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовуються прихильниками УПЦ», – зазначив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

У Нацполіції наголосили, правоохоронці реагуватимуть посилено, аби не допустити порушень.

Додамо, окрім Тернопільщини, ходу до Почаївської лаври заборонили на Хмельниччині, Рівненщині та Волині.