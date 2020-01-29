28 та 29 січня тимчасово призупинили навчання в окремих класах у п’яти школах міста.

– Станом на 28 січня у закладах освіти міста було призупинено навчання у восьми класах: це шість класів у загальноосвітній школі №14, один у школі №24 та один у навчально-виховному комплексі школа-медичний ліцей №15, – повідомила Ірина Сум, заступник начальника управління освіти і науки. – З 29 січня призупинили навчання ще у семи класах загальноосвітньої школи №14, в одному класі тернопільської спеціалізованої школи першого ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов, в одному класі школи №24 та одному класі школи №4. Рішення про тимчасове припинення навчання у закладах освіти керівники приймають самостійно у випадку, коли більше 20% дітей у класі хворі на ГРВІ та грип. Щоденно керівники закладів моніторять ситуацію, інформацію про кількість відсутніх надсилають до обласного лабораторного центру. Наказ про тимчасове зупинення, а потім відновлення навчання передають, як до управління освіти, так і до лабораторного центру.

На який термін призупиняти навчання також самостійно вирішують директори шкіл. Як показує практика, якщо навчання призупинене у вівторок, то діти не відвідують заклад освіти до кінця тижня. У п’ятницю-суботу класні керівники у телефонному режимі з’ясовують ситуацію по захворюваності індивідуально з батьками та інформують про це керівника школи. За результатами моніторингу готується наказ про відновлення навчання у тому чи іншому класі.

Про запровадження карантину у всіх освітніх закладах Тернополя ще не йдеться. Відповідне рішення приймає місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

Ольга Трач