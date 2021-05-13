Грошима встелили весь багажник: у поліції розповіли деталі затримання посадовця ОТГ на стотисячному хабарі. ФОТО

Поліція затримала заступника голови однієї з ОТГ на Тернопільщині під час отримання неправомірної вигоди за оренду землі в сумі 100 тисяч гривень.

Викрили зловмисника оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області з колегами-правоохоронцями. 12 травня, розповідає заступник начальника УСР в області Віталій Кравчук, вони затримали заступника голови територіальної громади згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Останній якраз отримував другу частину обумовленої суми. Раніше поліцейські задокументувати отримання ним 5000 гривень, що мали бути витрачені на організацію згаданого аукціону. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди – 100 тисяч гривень.,

Наразі триває слідство – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу.

За вимагання та отримання службової особою неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За інформацією Галасу, йдеться про заступника селищного голови Скали-Подільської.