Гроші в трубу: сільський голова списав сотні тисяч на будівництво водопроводу, який вже був зроблений за кошти громади

Сільського голову та директора будівельної компанії підозрюють у розтраті понад 300 тис. грн з місцевого бюджету. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру сільському голові та його пособнику у розтраті коштів територіальної громади на суму понад 300 тис грн, шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, сільський голова, за пособництва директора будівельної компанії з Тернопільщини, у грудні 2019 року уклав договір на будівництво водопроводу на території територіальної громади на суму понад 300 тис грн. Проте ці роботи вже були виконані жителями територіальної громади, а водопостачання було під’єднане ще у травні 2019 року.

Сільський голова та підрядник внесли завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого будівельній компанії було безпідставно перераховано з місцевого бюджету понад 300 тис грн.

Триває розслідування, що здійснюється слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу працівників УСР в Тернопільській області.