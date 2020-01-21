Вибух у клубі села Угринів на Тернопільщині стався через поламану газову трубу. Газ витік з труби через ґрунт і вибухнув.

Було встановлено, що до тої гілки, яку газовики підключали, була приєднана інша гілка, яка була зламана, за декілька метрів до клубу. І якраз через цю гілку пішов газ через щілини в землі, в ґрунті, зайшов в клуб і накопичився. Внаслідок цього стався вибух, – про це на брифінгу телеканалу UA:Тернопіль сказав начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою. Вона передбачає до 5 років позбавлення волі.

Трьом дітям із семи, які отримали опіки під час вибуху газу, зняли пов’язки з обличчя. Їх продовжують лікувати в хірургічному відділенні Тернопільської обласної дитячої лікарні.

Нагадаємо, вибух в клубі села Угринів стався 3 січня. Внаслідок цього опіки отримали 8 дітей віком від 12 до 17 років. Вони якраз готувались до вертепу.