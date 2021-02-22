“Гастролери” з Одеси видурювали у тернопільських бабусь гроші за схемою “ваш син у поліції”. ФОТО, ВІДЕО

Близько п’ятдесяти тисяч гривень та ювелірні прикраси заробили за один день шахраї. Жертвами зловмисників стали двоє тернополян пенсійного віку.

– Шахрайські дії полягали в тому, що невідомі особи телефонували впродовж дня на стаціонарні телефони потерпілих та повідомляли неправдиву інформацію, – розповідає старший слідчий Тернопільського районного управління поліції Ірина Туцька.

Шістнадцятого лютого в Тернопільське районне управління поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що цього дня близько опівдня до його матері зателефонував невідомий, представився працівником поліції та повідомив про нещастя. Додзвонювач розповів пенсіонерці, що її син потрапив до лікарні у важкому стані. Для лікування потрібні гроші.

Жінка віддала усе, що мала, а це – 42 тисячі гривень. Гроші передала невідомому, який прийшов за вказаною адресою.

В таку ж пастку того дня потрапила ще одна пенсіонерка. Їй о 19:30 зателефонував невідомий і повідомив, що донька потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, наразі в лікарні і потрібні кошти на ліки.

Жінка також наручно віддала чоловікові 8 тисяч гривень та ювелірні прикраси. Невідомий, який прийшов по кошти, представився помічником прокурора.

За словами заступника начальника сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції Віктора Демчана, проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці вийшли на слід шахраїв.

– Злочинці під час того, як вчиняли дані правопорушення, враховуючи похилий вік потерпілих осіб, входили в їхню довіру. Потерпілі не могли правильно оцінити ситуацію, перевірити її, передзвонити до родичів, які начебто потрапили в аварію. Тому віддавали всі гроші, які були дома та ювелірні вироби.

Підозрювані – жителі Одеси – 1995 та 1993 років народження. До Тернополя приїхали, аби підзаробити на довірі пенсіонерів. Раніше в поле зору правоохоронців чоловіки не потрапляли.

Тепер обом доведеться відповідати у суді згідно статті 190 частина 2 ККУ – шахрайство.