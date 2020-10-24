Суперечливі враження від виступів українських команд у єврокубках доповнила”Зоря”. Команда Віктора Скрипника зазнала виїзної поразки від “Лестера” – 0:3. Нічого критичного ніби й не сталося (все ж англійці – явні фаворити групи G, де також виступають португальська «Брага» і грецький АЕК), але наставнику є над чим працювати: оборона команди фактично сама “привезла” всі три м’ячі в свої ворота, а напад відзначився аж… двома ударами в площину за 90 хвилин…

***

Коронавірус явно вподобав собі Кріштіану Роналду і не хоче відпускати зіркового форварда зі своїх лабет. Вперше про хворобу гравця стало відомо 13 жовтня. За інформацією португальських ЗМІ, після того нападник “Ювентуса” пройшов ще один тест на коронавірус, який знову виявився позитивним. Роналду пропустив матч чемпіонату Італії а також поєдинок Ліги чемпіонів проти київського “Динамо”, але в клубі розраховували, що гравець зможе повернутися до зустрічі Ліги чемпіонів проти “Барселони”. Сам Кріштіану відреагував на цей бруднуватий підкат долі досить оригінально, кардинально змінивши зачіску. І тепер трохи став нагадувати пересічного гопника.

***

На “Площі зірок” в Києві засяяла зірка легендарного футболіста київського «Динамо» Леоніда Буряка. Також в цей день іменних зірок удостоїлися Ольга Саладуха (легкоатлетка, стрибки в довжину і потрійний стрибок, чемпіонка світу та Європи, бронзовий призер Олімпійських ігор) і Ілля Кваша (стрибки у воду, призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи). Але найефектніший знімок з церемонії належить, безсумнівно, Буряку, який сфотографувався зі своєю зіркою в знаменитій позі Термінатора, який прибув на Землю з майбутнього.

***

Виявляється, не лише “зірки” російського хокею шанобливо розступаються, коли на майданчик виходить власною персоною з ключкою навперейми Владімір Путін. Екс-голкіпер збірної України, “Спартака” і грозненського “Терека” Андрій Дикань згадав про період кар’єри, проведений в Чечні, і спілкування з головою республіки Рамзаном Кадировим. За його словами, коли під час тренування в Грозному на стадіоні з’являвся снайпер, всі розуміли, що через 15 хвилин приїде Кадиров. Коли той приїжджав, тренування призупинялося. Він міг зняти черевики і говорив: “Дай проб’ю пару пенальті, і я поїхав”. На запитання, чи пропускав він м’ячі після ударів правителя Чечні, А.Дикань відповів зустрічним запитанням: “А як ви думаєте? Мені ж хотілося ще додому доїхати…”