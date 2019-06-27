Якість води у Тернопільському ставі погіршилася, – констатують в обласному лабораторному центрі. Відтак наразі купатися у водоймі фахівці не рекомендують.

Особливо небезпечно це може бути для дітей до дванадцяти років.

Лікарі-епідеміологи та фахівці Держпродспоживслужби продовжують досліджувати зразки води зі ставу та з інших водойм парку «Топільче». Поки тривають дослідження купатися у ставі не варто, – повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Гресько. Високі температурні показники та часті дощі сприяють забрудненню водойм і поширенню в них шкідливих мікроорганізмів.

«Було здійснено позаплановий відбір взірців води з поверхневих водойм в місцях рекреації населення м. Тернополя в наступних точках: Тернопільський став (район «Циганка»), відкритий басейн клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» (так званий «Моржатник») та Тернопільський став (міський пляж). На даний час дослідження вказаних взірців води тривають. З метою попередження виникнення спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із водним шляхом передачі та враховуючи ситуацію, що склалась, несприятливі погодні умови (високі температурні показники), погіршення екологічного стану Тернопільського ставу та водойм парку «Топільче» спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області не рекомендують купатись у згаданих водоймах (особливо дітям до 12-ти років), а також, дотримуватись правил особистої безпеки, зокрема: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа; уникати травм; не заходити в воду при наявності порізів та подряпин».

Додамо, днями у водоймі парку «Топільче» загинула риба. Причиною масової загибелі риби називають брак кисню, тобто так звану задуху через високі температурні показники.

Софія Романська