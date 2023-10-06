Двісті доларів не допомогли: п’яний водій буде відповідати за подвійне порушення

17 000 штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами впродовж року – покарання, яке отримують водії за їзду у стані алкогольного сп’яніння. Про це знають усі кермувальники, але продовжують порушувати правила, сподіваючись на везіння.

Проте щастить не всім і саме тоді, коли їх зупиняють працівники поліції, порушники намагаються відкупитися.

5 жовтня близько 17:00 працівники групи реагування патрульної поліції Бережан за порушення правил дорожнього руху зупинили “Mercedes-Benz Vito”. Автівкою керував місцевий житель 1954 року народження. У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік сів за кермо у стані сп’яніння. Коли правоохоронці почали оформляти протокол відповідно до статті 130 КУпАП, мешканець Бережан спробував відкупитися – запропонував неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США.

Проте це не допомогло. Чоловік відповідатиме у суді за порушення ПДР та за спробу дати хабар.

Правоохоронці наголошують, що за пропозицію або надання неправомірної вигоди загрожує кримінальна відповідальність, а усі дії порушників поліціянти фіксують за допомогою технічних засобів.