Дві авіабомби знайшли на Тернопільщині

Піротехніки ДСНС знешкодили дві застарілих авіабомби часів Другої світової війни.

Боєприпаси виявили 4 квітня в полі поблизу села Бенева Золотниківської територіальної громади під час технічного обстеження території. Піротехніки вилучили та знешкодили знахідки. Це були осколкові авіабомби вагою 2,5 кг часів Другої світової війни.

“Аби не трапилось лиха, у випадку виявлення підозрілих, або вибухонебезпечних предметів, пам’ятайте головні правила мінної безпеки: «Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!»”, – наголошують рятувальники.