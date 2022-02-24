Дозована інформація і рутинні справи: тернопільський психолог розповів, як упоратися з панікою

Отримувати інформацію дозовано в час війни та продовжувати робити рутинні справи – одні з порад тернопільського психолога Андрія Гірняка.

Чоловік каже, це допоможе бути спокійнішим. Слова фахівця передає Суспільне.

“Зараз відбувається цілком закономірна, цілком природна реакція будь-якої людини на ситуацію загрози і небезпеки. Є багато надлишкової інформації. Потрібно дозувати її, не можна прилипати до телевізора та соціальних мереж, і не відходити від них”.

“Окрім цього, інформація не повинна бути візуальною, тобто, шок часто може настати, коли ми сприймаємо образи. Старайтесь сприймати інформацію на слух, або читайте її”, – розповів психолог.

Ключова рекомендація – фізична активність, якомога більше звичайних справ, навіть побутових.

“Всі кажуть “не панікуйте”, але не можна просто сидіти і не панікувати, можна лише відволіктися на щось інше. Таким чином, психіка має чим зайнятись, і ви не зациклюєтеся на тривожних повідомленнях”, – каже Андрій Гірняк.