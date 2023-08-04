На Тернопіллі є 69 центрів первинної медичної допомоги. Із них 43 – є власне Центрами і 26 – ФОПами або закладами приватної форми власності.

У всіх цих медичних структурах працює 740 лікарів і 1925 медсестер. 24 Центри, 2 лікарні і 4 приватні медзаклади заключили контракт з Національною службою здоров’я України на надання послуги «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». За умовами контракту у кожному закладі 20% лікарів і 9% іншого медичного персоналу мають пройти відповідне навчання, щоб надавати вказані послуги. За інформацією начальниці департаменту охорони здоров’я ТОВА Ольги Ярмоленко, таке навчання вже пройшли 388 лікарів та 538 працівників середнього медичного персоналу. І процес навчання в інших закладах продовжується.

– Практично кожен зараз перебуває у стресі, – каже Ольга Ярмоленко, директорка департаменту охорони здоров’я ТОВА. – І перший, хто комунікує з громадянином – це сімейний лікар. До нього приходять зі скаргами на здоров’я або провакцинуватися. І сімейний лікар має бути тим, хто першим встановить, що у людини є внутрішні проблеми: вона засмучена, в тривозі, не спить. З’ясувавши це, і почавши вирішувати це питання, він впливає на якість здоров’я пацієнта.

У «Збаразькому центрі первинної медико-санітарної допомоги» спеціальне навчання за сертифікованою програмою mhGAP пройшли не 20 % лікарів, а усі медичні працівники.

– У нашому закладі всі лікарі разом з помічниками пройшли навчання щодо супроводу і лікування пацієнтів з психічними розладами, – розповіла Марія Сельська, медичний директор КНП «Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги». – Крім того, команда лікарів закладу пройшла навчання від проекту «Самодопомога плюс» та проводить тренінги щодо управління стресом. Також у нас працює і проводить консультування психолог. За 7 місяців поточного року понад 290 пацієнтів отримали зазначені послуги від наших лікарів. Найчастіша причина звернення – порушення сну, тривожні розлади, гостра реакція на стрес. Лікарі обстежують і надають консультації. Якщо потрібна допомога психолога, то направляють до нього або на вторинний і третинний рівень допомоги. У нас в закладі затверджена програма протидії дискримінації стигматизації, тобто ми кожного пацієнта сприймаємо як індивідуальність, не залежно від того, які в нього є порушення чи хвороби. І те, що пацієнт сказав лікарю на прийомі «не виходить» за межі кабінету. У нас затверджений кодекс етичного працівника закладу, всі медичні працівники з ним ознайомлені. Немає нічого неправильного якщо ви прийдете до лікаря і скажете, що маєте ті чи інші симптоми: я не можу спати, у мене є тривога чи щось інше. Лікар надасть ті чи інші рекомендації або призначить лікування, а якщо не зможе цього зробити, то скерує до фахівця, який надасть відповідну допомогу.