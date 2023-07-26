У лікарнях Тернопільщини надають психологічну допомогу: хто може звертатися

Психологічну допомогу надають у лікарнях Тернопільщини.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. За її словами, лікарі та медсестри пройшли відповідний курс навчання.

30 лікувальних закладів області уклали угоди з Національною службою здоров’я України щодо надання психологічної допомоги громадянам, – зазначила Ольга Ярмоленко. Звертатися можуть військові та цивільні.

«На Тернопільщині у закладах охорони здоров’я та центрах надання соціальних послуг надають кваліфіковану психологічну допомогу. Зокрема, 30 лікарень області законтрактовані з НСЗУ за 51 пакетом “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомогиˮ. Лікарі та медсестри пройшли навчальний курс «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP» і вже готові надавати психологічну допомогу громадянам. Ми створили онлайн-мапу, на якій кожен може знайти найближчий медзаклад та центр надання соціальних послуг, звернутись та отримати безоплатну психологічну допомогу у закладах Тернопільської області може кожен бажаючий».