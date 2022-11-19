У Козові на Тернопільщині встановили скульптуру “Долоньки життя”. Її виготовив архітектор з Харкова В’ячеслав Ємельяненко. Він уже повернувся до рідного міста.

Про це розповів Суспільному голова громади Сергій Добалюк.

За його словами, встановили скульптуру на острівку в центрі селища.

“З початку повномасштабного вторгнення багато вимушено переміщених людей переїжджали в нашу громаду. Ми прийняли майже дві тисячі переселенців. Один із них був архітектором. Він захотів залишити пам’ятку в нашій громаді. Так на острівку з’явилися “Долоньки життя”. Це В’ячеслав Ємельяненко з Харкова зробив нам таку скульптуру. Біля неї посадили калину – символ України”, – говорить Сергій Добалюк.

Також на острівку встановили символічні таблички на підтримку міст-героїв, які були зруйновані під час війни.

“Коли звільнили Бучу, Ірпінь і Гостомель, ми зібрали все необхідне й поїхали до місцевих жителів, щоби роздати харчі, воду і все, що їм потрібно. На цьому острівку біля дерева життя є лавочки. Посадили ми також нові деревця й біля кожного поставили таблички міст-героїв, щоби знали, що Козівська громада вболіває за Україну, цілісність і суверенітет нашої держави”, – сказав голова Козівської громади.