У Тернополі вчора відновили теплопостачання. Тепло подали до житлових будинків, закладів освіти та лікарень.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, за тепло, спожите тернополянами 15 квітня, оплату нараховувати не будуть.

«Оскільки в Тернопіль повернулися холод і сніг з дощем, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» відновлює опалення житлових будинків, шкіл, дитячих садочків та інших установ. У стаціонарних поліклініках та лікарнях міста опалення не припинялося. До окремих будівель тепло буде надходити впродовж дня, і поступово до кінця доби надійде у всі будинки міста».

Відновлення теплопостачання пов’язане із масовими зверненнями жителів обласного центру. Триватиме період подачі тепла, доки не повернеться потепління. А за прогнозами синоптиків, холоднеча протримається щонайменше тиждень.