Майже три десятки людей загинули у пожежах на Тернопільщині цього року

Щороку під час опалювального сезону на Тернопільщині реєструється зростання кількості пожеж у житловому секторі. Особливе занепокоєння викликає збільшення надзвичайних подій зі смертельними наслідками.

З початку 2023 року в області зареєстровано 26 загиблих на пожежах. З них – 4 людини загинули у листопаді, повідомляють у ДСНС.

Останній трагічний випадок трапився 16 листопада. Повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Залісся Козівської територіальної громади надійшло до рятувальників о 12:43. На виклик негайно вирушив черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини з найближчого підрозділу ДСНС, дислокованого у Зборові. Вже о 13:08 вогнеборці оперативно локалізували пожежу, а о 13:37 — повністю ліквідували загоряння. На місці події виявили тіло людини, ймовірно, власника будинку. Причина виникнення пожежі та обставини загибелі встановлюються.

“Намагаючись уникнути подібних трагедій у майбутньому, закликаємо всіх мешканців краю дотримуватися правил пожежної безпеки та завжди бути пильними щодо можливих загроз. Пам’ятайте, пожежу краще попередити, ніж долати її наслідки!”, – закликають рятувальники.