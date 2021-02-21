«Зимовий старт» – змагання під такою назвою організували у Тернополі для дітей. Брали участь у поєдинках хлопчики та дівчатка від 6 до 14 років.

Діти змагалися у різних видах спорту, які характерні для зимової пори. Подарунки отримали всі учасники змагань, а переможців нагородили оригінальними призами.

«Ми з сином відвідуємо такі зимові забави вдруге. Дитина надзвичайно задоволена. Чудовий настрій забезпечено, які мінімум, на тиждень. Дуже вдячні організаторам. Програма насичена, цікава. Ніхто не скучав», – каже тернополянка Наталія Нагорна.

Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, діти від 6 до 10 років брали участь у різноманітних іграх і забавах, а хлопці та дівчата від 7 до 14 років змагалися у спортивних естафетах. Всі охочі спускалися з гірок на санчатах.