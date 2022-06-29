Дівчинка з Тернопільщини здобула “золото” на Чемпіонаті Світу з танців

Вихованка чортківського танцювального клубу «Real Dance Studio» Зоряна Гоменюк здобула золото на Чемпіонаті Світу з танців, який цими днями проходив в Іспанії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила тренерка юної танцівниці Світлана Міщенко.

Варто зауважити, що останнім часом тренування доводилося проводити в онлайн форматі, адже дівчинка перебувала у Швеції. Та і місця для репетицій було досить мало – кімната розміром 9 метрів квадратних.

Попри всі перешкоди, Зоряна таки змогла вкотре довести цілому світу, що українські діти талановиті у всьому.

Щиро вітаємо юну танцюристку та всю команду «Real Dance Studio» із перемогою та бажаємо нових, не менш важливих звершень!

Джерело: Чортківська міська рада