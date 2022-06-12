Діти загинули: знайшли тіла дівчаток, котрі їхали в автомобілі, який знесло з дороги під час вчорашньої зливи

Сьогодні вранці знайшли тіла двох дітей, які зникли ще вчора внаслідок трагічного випадку на Тернопільщині.

Як ми повідомляли, жахливий випадок стався вчора увечері біля села Ліщанці Бучацького районі. Під час сильної зливи потоком води знесло з дороги автівку, у якій їхав батько з двома дітьми.

Коли на місце події прибули рятувальники, вони побачили автомобіль, який лежав догори колесами у струмку. Проте людей ані в автівці, ані поруч не було. Лише сьогодні близько шостої години ранку у річці знайшли тіло водія. Згодом у результаті пошуків, до яких масово долучилися місцеві, знайшли тіло однієї з сестричок. Ще пізніше з річки дістали тіло іншої дівчинки. Про це повідомили представники Національної поліції та ДСНС на брифінгу Ради оборони області.

Обидві дитини 2009 року народження.

Вічна пам’ять. Співчуття рідним батька і діток…

Нагадаємо, вчора Тернопільщину спіткала ще одна біда – рашисти здійснили обстріл ракетами. Чотири крилаті ракети прилетіли у Чортківський район. Як наслідок, травми отримали понад два десятки людей. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки.

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