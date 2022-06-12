На Тернопільщині під час зливи вода знесла з дороги автомобіль: водій загинув, двох дітей шукають у річці

Жахливий випадок стався вчора увечері в Бучацькому районі. Під час сильної зливи потоком води знесло з дороги автівку, у якій було щонайменше троє людей.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

11 червня о 21.40 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ліщанці Бучацької громади внаслідок сильної зливи потоком дощової води знесло з дороги легковий автомобіль, в якому, ймовірно, перебували троє людей.

Прибувши до місця події рятувальники виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини. Людей в машині не було.

Пошуки організували вздовж русла річки. Згодом, біля шостої години ранку, у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження. Двох дівчаток 2009 р. н. ще шукають.

Загалом до пошуків залучили понад 30 чоловік, спільно з місцевим населенням, та

пошуково-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону.