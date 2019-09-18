Сесія обласної ради прийняла звернення до керівництва держави.

Зокрема – «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів по звільненню Віталія Марківа», незаконно засудженого в Італії.

Також депутати виробили спільне конструктивне рішення стосовно звернення щодо землі сільськогосподарського призначення.

Під час пленарного засідання обговорено та прийнято відповідне рішення «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо проекту моделювання системи адміністративно-територіального устрою Тернопільської області». У документі депутати рекомендують: «… врахувати пропозиції депутатів Зборівської районної ради та Тернопільської обласної ради про доцільність віднесення населених пунктів Зборівського району до Тернопільського району і, відповідно, недоцільність їх включення до складу Бережанського і Кременецького районів…».

Сесія підтримала звернення Львівської обласної ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Міністра енергетики та захисту довкілля України щодо заборони торгівлі російським вугіллям, у якому йдеться: «…1 вересня 2019 року на залізничну станцію Сілець-Завонє м.Соснівки прибуло 49 вагонів, завантажених російським вугіллям. Абсолютно всі вагони містять російську абревіатуру і прописані в Московській області. Станом на 10 вересня 2019 року на залізничну станцію прибуло всього 113 вагонів. З кожним днем ситуація набирає все більшого розголосу і напруження серед населення. На сьогодні активісти організували цілодобове чергування і блокування руху цих вагонів. Вимога єдина – неможливість перебування вагонів країни-агресора на території України і прийняття на законодавчому рівні рішення щодо заборони торгівлі російським вугіллям.

Зважаючи на викладене, з метою недопущення створення соціальної напруги в шахтарському регіоні, ми, депутати Львівської обласної ради, просимо на законодавчому рівні врегулювати це питання і заборонити торгівлю російським вугіллям!»

Також депутати підтримали звернення щодо вшанування пам’яті загиблих бійців – мешканців Тернопільської області.