10-річний житель Чорткова Максим Сенишин терміново потребує допомоги, у нього – дитячий церебральний параліч.

Втім хлопчик хоче і може повернутись до повноцінного життя, для цього йому необхідне операційне втручання, пише Терен.

Вартість операції та лікування непосильна для сім’ї хлопчика, тож із проханням допомогти звертаються до небайдужих людей.

Банківський рахунок у гривнях мами Максима:

Установа банку: Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк»

МФО – 338545. Код отримувача – 3434703467

Картковий рахунок: № UA113385450000026209503669414

Отримувач: Сенишин Уляна Сергівна.