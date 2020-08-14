13 серпня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій оновили мапу України із поділом на карантинні зони.

У деяких регіонах Тернопільщини знову посилили карантин через чергове зростання захворюваності на коронавірус, повідомляє Терен.

Нове епідемічне зонування почне діяти вже з понеділка, 17 серпня. На щастя, до червоної зони не потрапила жодна адміністративна одиниця Тернопільщини. Втім, у помаранчевій зоні опинилось місто Чортків, а у жовтій – міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, жовта зона передбачає:

— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

— кінотеатри із заповненістю на 50%;

— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

— забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється:

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

— планові госпіталізації в лікарнях;

— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

— прийом нових змін в дитячі табори;

— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

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