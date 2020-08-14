13 серпня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій оновили мапу України із поділом на карантинні зони.
У деяких регіонах Тернопільщини знову посилили карантин через чергове зростання захворюваності на коронавірус, повідомляє Терен.
Нове епідемічне зонування почне діяти вже з понеділка, 17 серпня. На щастя, до червоної зони не потрапила жодна адміністративна одиниця Тернопільщини. Втім, у помаранчевій зоні опинилось місто Чортків, а у жовтій – міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Нагадаємо, жовта зона передбачає:
— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
— кінотеатри із заповненістю на 50%;
— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
— забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється:
— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
— планові госпіталізації в лікарнях;
— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
— прийом нових змін в дитячі табори;
— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.
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