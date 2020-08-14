Ще одне життя забрав COVID-19 на Тернопільщині.

Помер мешканець Збаразького району. Відомо, що він був родом із села Шимківці.

Як повідомляють у Збаразькій районній лікарні, загалом у районі за добу підтверджено дев’ять нових випадків інфікування. По три випадки – у Збаражі та Вишнівці. Двоє хворих – із села Шимківці, ще один – із Федьківців.

На стаціонарному лікуванні перебуває 16 пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу.

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