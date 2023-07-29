На Тернопільщині діє лише 5 сертифікованих місць для купання. Це ставки у Тернополі, Ланівцях, Шумську і Залізцях. Там облаштовані пляжі та дно водойм.

Рятувальники просять не купатися у ставках, озерах та річках, де не має рятувальних постів. За інформацією ДСНС, статистика із кількості загиблих на воді невтішна, трагедій більшає. Тільки цього року на воді загинуло 22 людей.

«Серед причин більшості трагедій – нехтування правил безпеки, вживання спиртних напоїв. Люди купаються у невідведених для цього місцях, це також причина багатьох трагедій. Для дорослих облагороджуюся місця для купання глибиною 1,75 м, для дітей – це 1,3 м. Швидкість течії має бути не більше 0,5 метра за секунду, для дітей 0,3 метра. Коли дотримано всіх вимог, тоді вважається, що пляж безпечний для купання», – каже начальник водолазно-рятувальної служби області Микола Фаралюк.

Додамо, на Тернопільщині діє водолазний підрозділ, який має необхідне спорядження для порятунку людей. Там працює 9 водолазів та фельдшери.