У Тернополі ресторанам дозволили працювати у вечірній і нічний час. Втім, фахівці Держпродспоживслужби та Держпраці посилять контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних вимог. Відповідні рейди заплановані цими вихідними.

Найбільше порушень карантинних вимог стається увечері, – переконаний начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків. Відтак підсилити контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних правил планують у другій половині дня.

«Держпродспоживслужба щоденно бере участь у відпрацюваннях, особливо у вечірній час. За минулий тиждень було складено дуже багато виходів на об’єкти інформаційного характеру. Були складені адміністративні матеріали на працівників ринків. Продовжуємо роботу і цього тижня. По закладах громадського харчування – там переважно стараються дотримуватися усіх вимог. Ми запровадили моніторинг порушень у закладах громадського харчування, магазинах. Стаються порушення переважно у вечірній час. Далі будемо проводити позапланові перевірки цих закладів».

У липні поліціянти склали більше десяти адміністративних матеріалів через порушення карантинних вимог. До відповідальності у Тернополі притягнули рестораторів і керівників магазинів.

Софія Романська