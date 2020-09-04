“Тут хлопчик на лавці лежить, сам. Років п’яти. А дорослих поруч немає…”, – такий виклик отримали тернопільські патрульні сьогодні, близько 1-ї години ночі.

Інспектори одразу ж вирушили на бульвар Т. Шевченка, де інформація, яку надав заявник – підтвердилася.

На лавочці, закутавшись у верхній одяг, спав маленький хлопчик, нікого з дорослих поряд, на жаль, не було. Розбудивши дитину, патрульні дізналися, що чекаючи маму, він заснув та замерз, та вона не прийшла. Скільки часу малюк там пробув – невідомо.

Патрульні 2-ї роти Юрій Гладчук та Мирослав Галунька доставили хлопчика у відділ поліції, а також викликали бригаду швидкої медичної допомоги, лікарі якої оглянули дитину. На щастя, хлопчик був здоровий, тому його не шпиталізовували. Оскільки встановити найближчих родичів, яким можна було б повідомити про те, що трапилося не вдалося, поліцейські відвезли малечу у центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а про подію проінформували співробітників ювенальної превенції.