Автопригода з потерпілими трапилася 10 вересня на об’їзній дорозі Тернополя. Там не розминулися вантажівки «МАЗ» та «Рено».

За інформацією поліції, водій МАЗу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. В результаті ДТП травми несумісні з життям отримав водій вантажівки МАЗ.

Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли кабіну авто, аби витягти кермувальника, однак до медзакладу потерпілий так і не доїхав. Він помер в кареті швидкої допомоги.

Працівники поліції встановлюють детальні обставини аварії. Тривають слідчі дії.