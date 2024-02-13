Потік трагічних звісток з фронту не переривається…

На війні загинув ще один захисник з Тернопільщини – Юрій Островерхов.

Юрій мешкав у селі Піщатинці Кременецького району. Був стрільцем-оператором у штурмовому батальйоні. Вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув 12 лютого біля пекельної Авдіївки. Захиснику було лише 27 років.

Про важку непоправну втрату повідомили у Борсуківській територіальній громаді.

Щиро співчуваємо сімʼї та рідним загиблого воїна. Вічна пам’ять…