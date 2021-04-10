533 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 квітня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 12 летальних випадків. Померли:

  • чоловік 58 р. м. Тернопіль
  • жінка 88 р. Тернопільський район с. Вищі Луб’янки
  • чоловік 49 р. Чортківський район с. Озеряни
  • жінка 79 р. м. Кременець
  • жінка 73 р. Чортківський район м. Хоростків
  • чоловік 65 р. м. Тернопіль
  • чоловік 57 р. м. Збараж
  • чоловік 64 р. смт Підволочиськ
  • жінка 74 р. Тернопільський район с. Остап’є
  • чоловік 64 р. м. Тернопіль
  • жінка 71 р. м. Зборів
  • чоловік 75 р. м. Тернопіль

Одужало за цей час 448 осіб.