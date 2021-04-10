533 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 10 квітня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 12 летальних випадків. Померли:
- чоловік 58 р. м. Тернопіль
- жінка 88 р. Тернопільський район с. Вищі Луб’янки
- чоловік 49 р. Чортківський район с. Озеряни
- жінка 79 р. м. Кременець
- жінка 73 р. Чортківський район м. Хоростків
- чоловік 65 р. м. Тернопіль
- чоловік 57 р. м. Збараж
- чоловік 64 р. смт Підволочиськ
- жінка 74 р. Тернопільський район с. Остап’є
- чоловік 64 р. м. Тернопіль
- жінка 71 р. м. Зборів
- чоловік 75 р. м. Тернопіль
Одужало за цей час 448 осіб.
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